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Приморье накроют огромные сугробы. Уточненный прогноз

Приморье накроют огромные сугробы. Уточненный прогноз

Вечером 13 ноября на Приморье обрушится первый по настоящему мощный снегопад нового зимнего сезона, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на интерактивную карту погоды windy.tv.

Снежный заряд принесет с Китая. Самые обильные осадки во второй половине среду пройдут в центральных, юго-восточных районах края. Местами здесь выпадет до 20 сантиметров снега. 

Владивосток же ждет настоящий "ледяной дождь": за считанные часы температура воздуха упадет на 10 градусов и дождь превратится в лед. Всего в столице Приморья ожидается выпадение не менее 10 сантиметров влаги различной консистенции.




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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