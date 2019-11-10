Приморье накроют огромные сугробы. Уточненный прогноз
Вечером 13 ноября на Приморье обрушится первый по настоящему мощный снегопад нового зимнего сезона, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на интерактивную карту погоды windy.tv.
Снежный заряд принесет с Китая. Самые обильные осадки во второй половине среду пройдут в центральных, юго-восточных районах края. Местами здесь выпадет до 20 сантиметров снега.
Владивосток же ждет настоящий "ледяной дождь": за считанные часы температура воздуха упадет на 10 градусов и дождь превратится в лед. Всего в столице Приморья ожидается выпадение не менее 10 сантиметров влаги различной консистенции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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