В Приморье изменяется расписание пригородных поездов

С 12 ноября 2019 г. на территории Приморского края изменяется расписание пригородных поездов.

Как сообщили в пресс-службе АО "Экспресс Приморья", с 12 ноября 2019г. отменяются ряд остановок у пригородных электропоездов:

№6361 «Владивосток – Уссурийск» (отправление от ст.Владивосток – 06:45) отменена остановка: 9194 км,

№6362 «Уссурийск – Владивосток» (отправление от ст.Уссурийск – 09:40) отменена остановка: 9194 км,

№6364 «Уссурийск – Владивосток» (отправление от ст.Уссурийск – 06:44) отменены остановки: 9183 км, 9194 км,

№6365/6367 «Владивосток - Спасск-Дальний» (отправление от ст.Владивосток – 11:00) отменены остановки: 9237 км, Сиреневка, 9232 км, 9230 км, 9194 км, Сахзавод.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]