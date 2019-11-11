Один дом для людей разных национальностей. Во Владивостоке стартовал новый образовательный проект, который реализуют в рамках государственной программы «Безопасный край». Познакомиться с народами, населяющими Приморье старшеклассникам помогают этноуроки. На сколько они интересны и познавательны для самих школьников?

В Приморском крае соседство с представителями разных народов никого не удивляет. Вот и во второй гимназии Владивостока бок о бок учатся девчонки и мальчишки разных национальностей - русские, украинцы, корейцы. Вместе они гранит науки грызут, участвуют в жизни школы и города. А вот как заселяли Приморье их прадедушки и прабабушки, мало кто задумывался. Узнать о судьбе первых переселенцев, историю и традиции коренных малочисленных народов края теперь можно на этноуроках.

Учебный фильм о народах Приморского края в кино и интернете не найти. О том, как в начале 19 века осваивали приграничные территории Приморья казаки, добровольно заселяли окраину малороссы, а во времена Советского Союза потянулась к Тихоокеанскому побережью молодежь со всей страны - творить историю на Всесоюзных ударных стройках. Над содержанием столь познавательных уроков трудились историки и этнографы Дальнего Востока. А у современных школьников для таких уроков свои идеи имеются:

- Мы хотим, чтобы уроки проходили в формате реп-батла, чтобы приходили два гостя и начали доказывать свою точку зрения.

- И приходили известные люди, готовили свои национальные блюда и мы их пробовали!

- Ездить в поселения, где живет много коренных жителей Приморского края…

К предложениям о том, как сделать этноуроки более интересными и увлекательными преподаватель истории Наталья Дацко обещала прислушаться. И ведь есть простор для творчества, например, формат КВН использовать или встречи с людьми из разных диаспор Приморья организовать.

Наталья Дацко, преподаватель истории гимназии №2 г. Владивостока: «Я думаю, что я учту все их пожелания и, согласно теме урока, буду искать наиболее интересные формы, чтобы дети были заинтересованы и осознанно относились к вопросам мира, в котором они живут…»

Научить толерантности и дружелюбию по отношению ко всем, кто живет в многонациональном крае предстоит всего за 8 уроков, на которых сами школьники надеются не скучать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]