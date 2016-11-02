ГИБДД предупреждает о предстоящем ухудшении дорожной обстановки в Приморье
В связи с понижением температуры воздуха и переходом ее через 0 в ночь с 13 на 14 ноября возможно ухудшение дорожной обстановки в Приморском крае, в том числе на территории города Владивостока, - сообщили в пресс-службе ГИБДД края.
Госавтоинспекция предупреждает водителей о недопустимости управления транспортным средством на «летней резине» в условиях гололедицы: машина может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно.
Напомним, осенью 2017 года первый снегопад спровоцировал свыше 500 дорожно-транспортных происшествий, 1 человек погиб, 17 получили травмы. Было повреждено 1300 транспортных средств. В большинстве своем автоаварии произошли во Владивостоке. Всплеск ДТП на легковом транспорте отчасти спровоцировали сами водители, управлявшие транспортными средствами с «летней резиной».
В случае ухудшение погодной и дорожной обстановки водителям, которые не успеют поменять колеса, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Также этот совет касается и начинающих водителей, которые, к сожалению, нередко попадают в ДТП именно при смене сезонов, так как пока еще не обладают нужными навыками управления автомобилем.
Помните, что тормозной путь при гололеде увеличивается в несколько раз. Безопасная скорость и дистанция: это самые важные моменты, на которые следует обратить внимание.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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