Реки Приморья начал сковывать лед
В связи с понижением температуры воздуха на отдельных участках рек началось постепенное развитие ледовых явлений, в основном в виде заберегов и редкого шугохода, — сообщили «Вестям: Приморье» в Примгидромете.
На реках Приморского края наблюдается повсеместный спад уровня воды. Все реки в берегах. Уровни ниже отметок выхода воды на пойму преимущественно на 1,3–3,6 м.
В ближайшие трое суток на реках края выхода воды из берегов, опасных гидрологических явлений не прогнозируется. Продолжится постепенное развитие ледовых явлений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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