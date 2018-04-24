Реки Приморья начал сковывать лед





В связи с понижением температуры воздуха на отдельных участках рек началось постепенное развитие ледовых явлений, в основном в виде заберегов и редкого шугохода, — сообщили «Вестям: Приморье» в Примгидромете.

На реках Приморского края наблюдается повсеместный спад уровня воды. Все реки в берегах. Уровни ниже отметок выхода воды на пойму преимущественно на 1,3–3,6 м.

В ближайшие трое суток на реках края выхода воды из берегов, опасных гидрологических явлений не прогнозируется. Продолжится постепенное развитие ледовых явлений.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]