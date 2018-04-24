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Вчера, 22:25
 

Реки Приморья начал сковывать лед

Реки Приморья начал сковывать лед

Фото: photographers.ua/PorshE


В связи с понижением температуры воздуха на отдельных участках рек началось постепенное развитие ледовых явлений, в основном в виде заберегов и редкого шугохода, — сообщили «Вестям: Приморье» в Примгидромете.

На реках Приморского края наблюдается повсеместный спад уровня воды. Все реки в берегах. Уровни ниже отметок выхода воды на пойму преимущественно на 1,3–3,6 м.

В ближайшие трое суток на реках края выхода воды из берегов, опасных гидрологических явлений не прогнозируется. Продолжится постепенное развитие ледовых явлений.



 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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