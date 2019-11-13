Был отличником милиции, а стал преступником. Пуля, 9 лет назад выпущенная из пистолета ТТ, изменила всю жизнь владивостокского милиционера. Так почему об этом вдруг заговорили сегодня?

Встречаемся под мелким дождём. Весной пахнет. Только почти не чувствует запахов наш герой. И герой самый настоящий. В 2010-м в него стреляли в упор, в лицо.

Николай Дубовик, бывший сотрудник 5 отдела УМВД по Владивостоку: «Пуля попала под левый глаз, да, зашла. А выходное отверстие — на шее...»

Терминатор, не иначе. Выстрелы вслед его почти не коснулись. Пока летел к ближайшей автомастерской, жать тревожную кнопку: там кровью истекал и его напарник.

Николай Дубовик, бывший сотрудник 5 отдела УМВД по Владивостоку: «Отвезли меня в больницу, проснулся, был отличником милиции, стал преступником».

Станислав Татаринов, экс-сотрудник полиции: «Я не был с ним лично знаком, когда узнал эту историю. Но знал тех людей, что швырнули его за борт».

Станислав Татаринов полагает, что трагедию наряда ППС в 2010-ом представили вначале, как разборку между бандитами и силовиками, которые их прикрывают за деньги. Вот и вынудили едва очнувшегося сотрудника уволиться, от греха подальше.

Владимир Богомолов, экс-заместитель прокурора Приморского края: «Прошла серия нападений на работников милиции, и как-то я высказал предположение, дело ли это рук одних и тех же людей? Мы тогда пригласили руководство следственного комитета, к тому времени было уже несколько дел по всему краю, расстрелы, нападения. Их объединили, и вышли на эту группу».

Дубовик вовсе не оборотнем, а первой жертвой в погонах оказался организованной преступной группировки, на счету которой к завершению следствия — шесть трупов, в том числе два сотрудника МВД.

Николай Дубовик, бывший сотрудник 5 отдела УМВД по Владивостоку: «И ни сном, и ни духом не знали, что такое существует».

Погибший напарник посмертно удостоен Ордена Мужества. О бандитах пишут книги, фильмы снимают. Спасибо, что живой, Дубовик - с тех пор не преступник, он в Армии. И служил бы себе спокойно. Товарищи настояли на представлении к награде, создали инициативную группу. Документы собраны. Обращения в адрес руководства МВД, администрации Президента — направлены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]