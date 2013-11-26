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Пьяный водитель легковушки спровоцировал лобовое ДТП в Приморье

Пьяный водитель легковушки спровоцировал лобовое ДТП в Приморье

Фото: Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»

36-летний житель Дальнереченска за рулем автомашины "Тойота Платс" двигался в сторону села Ариадное. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России "Дальнереченский", в районе остановки общественного транспорта на улице Железнодорожной "Тойота Платс" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "Тойота Ипсум" под управлением 32-летнего мужчины.

В результате автоаварии пострадали водитель "Тойоты Платс" и 33-летняя пассажирка.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель, спрвооцировавших ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в текущем году он привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.  В отношении правонарушителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и выезд на встречную полосу движения автотранспорта. Также возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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