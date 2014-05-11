Началось. Владивосток накрыл активный циклон
Во Владивостоке после 13 часов начались осадки в виде дождя. Позже ожидаеются дождь со снегом, мокрый снег. Пик непогоды придется на промежуток времени с 16 до 19 часов.
Власти, спасательные службы, ГИБДД просят жителей города учитывать погодные условия и выбирать безопасные пути передвижения по городу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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