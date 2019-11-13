В Приморье увеличивают составность пригородных электричек из-за ухудшения погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий в Приморском крае на маршруты выйдут электрички с увеличенным количеством вагонов.

Отправление электропоездов с повышенной составностью сегодня, 13 ноября:

6435/6436, сообщением Владивосток – Артём - в 17.30;

6437/6438 сообщением Владивосток – Артем-Прим-1 - в 20.10,

6363, сообщением Владивосток – Уссурийск - в 18.09,

7307, сообщением Владивосток – Луговая - в 18.20,

6337, сообщением Владивосток – Надеждинская - в 20.30.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]