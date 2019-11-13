"Вести: Приморье. Интервью": Как в Приморье решается проблема обманутых дольщиков
"Вести: Приморье. Интервью" с Ольгой Сун-жаю, гендиректором "Корпорации развития Приморского края" (от 13 ноября 2019 года).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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