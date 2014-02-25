Выпускников медколледжей Приморья призывают ликвидировать кадровый дефицит
Ярмарки вакансий для студентов медицинских колледжей прошли в Приморье. По информации краевой администрации, их участниками стали почти 1200 будущих фельдшеров и медсестер из Уссурийска, Лесозаводска, Спасска-Дальнего, Владивостока и Партизанска, — сообщают «Вести: Приморье».
Как подчеркнул врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко, перед нынешними выпускниками сегодня открываются большие перспективы.
«Губернатор края Олег Кожемяко уделяет особое внимание развитию здравоохранения: обновляется материально-техническая база, строятся новые ФАПы, к ним закупаются санитарные автомобили. В медицинские учреждения пришли информационные технологии, сейчас эта работа совершенствуется. Только в этом году медицинские учреждения края получат почти 1,5 тысячи единиц оборудования на сумму 2,9 миллиарда рублей», – отметил заместитель главы региона.
Будущие специалисты – фельдшеры, акушеры, фармацевты, медицинские сестры – внимательно слушают презентации представителей медучреждений края. Ребята признаются, что ищут не только перспективную и достойно оплачиваемую работу, но и обращают внимание на те медучреждения, где готовы предложить служебное жилье и наставническую поддержку.
«Мы с ребятами понимаем, что сегодня престижно начинать свою профессиональную деятельность в государственных учреждениях – больницах и поликлиниках. Здесь есть теперь льготы для среднего медперсонала, а это очень важно, когда ты только начинаешь свою трудовую деятельность», – говорит будущая медсестра Ксения из Уссурийска.
Ее коллега – студент Александр из Владивостока – уверен, что лучшей работы, чем фельдшером на «скорой» не найти.
«Я уже определился – хочу работать на скорой помощи. У меня несколько друзей, которые в этом году закончили учебу и устроились на работу фельдшерами в районы края. Помимо этого, оба друга получили единовременную выплату в 300 тысяч рублей», – делится Александр.
Руководители медицинских колледжей отмечают, что социальные программы, инициированные Губернатором и реализуемые Администрацией Приморья, сегодня играют важную роль в повышении престижа профессии медицинского работника государственного медучреждения.
«Наши выпускники могут рассчитывать на несколько видов льгот – это “подъемные” для молодых специалистов, а также тем, кто отправится на работу в северные районы Приморья. Например, фельдшер может рассчитывать на единовременную выплату в 300 тысяч рублей, а медсестра – 200 тысяч рублей. Кроме того, есть программы, которые предусматривают компенсацию медработникам расходов за оплату ЖКУ, аренду жилья, доплату за раннюю выявляемость онкологических заболеваний у пациентов», – говорит директор Уссурийского медколледжа Ирина Буркутова.
Отметим, что в ходе ярмарок вакансий с конкретными предложениями по работе к будущим медицинским сестрам и медбратьям приезжают руководители и представители государственных клиник со всего Приморья.
Напомним, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – одно из направлений национального проекта «Здравоохранение» и его регионального аналога – «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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