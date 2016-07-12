Олег Кожемяко возглавил приморское отделение «Единой России»
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на конференции регионального отделения «Единой России» был избран его секретарем, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Коммерсантъ.
Кк сообщает издание, в ходе тайного голосования глава региона получил в свою поддержку 191 голос, его единственный конкурент — депутат законодательного собрания Приморья Александр Щербаков — три, еще четыре бюллетеня признаны недействительными. Перед началом голосования господин Щербаков дал понять, что является техническим кандидатом, и сообщил делегатам, что намерен поддержать Олега Кожемяко.
Возглавлявшая ранее региональное отделение «Единой России» сенатор Людмила Талабаева в октябре ушла в отставку. Она объяснила свое решение состоянием здоровья и занятостью по основному месту работы — в Совете федерации.
В октябре руководством «Единой России» согласованы на руководящие партийные должности в своих регионах сразу 13 глав субъектов РФ, в том числе и Приморья.
На повторных выборах губернатора Приморья в декабре 2018 года Олег Кожемяко баллотировался как самовыдвиженец.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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