Академики РАН выступают категорически против инициативы чиновников и пытаются отстоять библиотеку, в которой хранятся тысячи изданий и документов.

В крупнейшем хранилище научных знаний региона собраны более 900 тыс. изданий и документов. Труды и публикации по точным и естественным наукам, археологии, истории и этнографии народов Дальнего Востока. Здесь даже древние китайские книги, бережно хранят со времен Восточного института. Не удивительно, что в читальном зале никогда не бывает пусто. Пользователей библиотеки более 20 тысяч человек.

Наталья Журавская, заместитель директора ЦНБ ДВО РАН: «Библиотека формирует свои ресурсы именно в направлении научных тематик , которые разрабатываются в ДВО РАН. Если наука будет из Википедии — беда»!

Ирину Черных, сотрудницу Института Химии, интересует опыт зарубежных коллег в области защитных покрытий металлов. Информацию она черпает из международных журналов, ведь в ее лаборатории - аналогичные исследования. Разработки дальневосточных химиков по созданию износостойких и антикоррозионных поверхностей уже применяют на судоремонтных и авиастроительных заводах страны. И это во многом благодаря знаниям, которые здесь хранятся.

Ирина Черных, сотрудница ИХ ДВО РАН, кандидат химических наук: «Если здесь это закрывается, то ездить на остров Русский в библиотеку с материка очень далеко и затратно. Я буду тратить свое рабочее время, которое могла бы потратить на проведение эксперимента.

Созданная еще в советские времена библиотека сегодня под угрозой реорганизации. Ученые бьют во все колокола!

О том, что Центральную научную библиотеку ДВО РАН намерены реорганизовать путем присоединения к университету на острове Русский, научная общественность узнала из письма Минобрнауки. По мнению учёных, это может привести к уничтожению библиотечного фонда и навредить научным исследованиям в Институтах Академгородка.

Так, целая сеть библиотек ДВО РАН от Хабаровска до Южно-Сахалинска может остаться без своего координационного центра. А ученые - без оперативной помощи библиотекарей, если ЦНБ лишится своего статуса и прописки в Академгородке.

Вячеслав Новиков, научный сотрудник ТИБОХ ДВО РАН: «Это один из фундаментов, на котором академическая наука держится. Ну как его вышибать»?

По мнению академика и вице-президент РАН Валентина Сергиенко, научные и учебные библиотеки имеют совершенно разные задачи:

Валентин Сергиенко, академик РАН, вице-президент РАН, председатель ДВО РАН: «Там учебные задачи, по обеспечению студентов учебной литературой. А у нас речь об обеспечении научной информацией».

«Проект за гранью здравого смысла»! Судьбу своей библиотеки ученые обсуждают и на официальном сайте ДВО РАН.

Меркатор: «Бюро президиума ДВО РАН выражает категорический протест столь вопиющему акту вандализма, поскольку фактически речь идет не о реорганизации ЦНБ ДВО РАН, а об ее ликвидации».

Сегодня академики РАН наоборот, говорят о необходимости строительства новой научной библиотеки, которая пока размещается в Дальневосточном геологическом институте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]