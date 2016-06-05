Житель Уссурийска ограбил свою бывшую жену
Преступление было совершено в квартире на улице Плеханова в городе Уссурийске.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Владивостоку, придя в гости к своей свекрови, потерпевшая застала в квартире своего бывшего супруга. В ходе завязавшейся между ними ссоры, мужчина начал требовать передать ему денежные средства. Избив женщину, злоумышленник забрал из ее сумки банковскую карту и под угрозой применения насилия потребовал сообщить ему код доступа к сбережениям. Испугавшись за свою жизнь, женщина сообщила банковский код. В дальнейшем с банковской карты были сняты более 50 000 рублей.
Подозреваемый задержан. Установлено, что 36-летний житель Уссурийска - наркоман, кроме того, он ранее был судим. Мужчина признался в совершении преступления. Деньги вернуть хозяйке не удалось, так как злоумышленник потратил их.
Возбуждено уголовное дело по статье - "Грабеж, совершенный с применением насилия". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Подозреваемый заключен под стражу. Сотрудники полиции проверяют гражданина на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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