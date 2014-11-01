Японские мужчины предпочитают силиконовых кукол

Бизнесмен сказал, что впервые увидел куклу около шести лет назад, когда ему стало одиноко. Он жил вдали от дома и работал. Из-за одиночества он купил себе куклу, но очень скоро привязался к ней и теперь относится к игрушке, как к настоящей женщине. Сэнджи назвал куклу Саори. Японец водит ее на свидания, прогулки, по магазинам, вечерами смотрит с ней телевизор.

«Она никогда не предаст, не только за деньги. Я устал от современных рациональных людей. Они бессердечны, - отметил Сенджи.

Мужчина рассказывает, что жена все время была занята своими проблемами, не уделяла ему внимания, их интимная жизнь сошла на нет. Увидев куклу, мужчина решил ее приобрести. Сначала Сенджи использовал ее только в сексуальных целях. У Саори своя личная комната, шкаф с одеждой, множество различных париков.

Современные латексные изделия выглядят реалистично, издалека не отличить от живой женщины. Это одна из причин, по которой все больше японцев выбирают себе такую спутницу жизни.

Однако японские социологи весьма обеспокоены такой тенденцией. В стране с каждым годом снижаются показатели рождаемости, а мужчины отказываются от настоящих женщин. Кстати, тех, кто живет с куклами, здесь называют «травоядными». И ладно бы, это были пожилые мужчины (помутившиеся рассудком), так ведь подобную жизнь выбирают и молодые юноши.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]