«Мужские» дни появятся в поликлиниках
Жителям региона предлагалось ответить на вопрос: «Нужны ли в поликлиниках Приморья “Дни мужского здоровья”?». Практически все участники, а это более 600 человек, проголосовали «за» проведение таких дней, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
Как сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко, уже сейчас специалисты ведомства рассматривают варианты проведения Дней мужского здоровья и готовы включить это мероприятие в план работы на следующий год.
«Задача проработать несколько вариантов проведения Дней здоровья именно для мужского населения уже поставлена специалистам. Профилактическое обследование населения – один из основных путей раннего диагностирования и, следовательно, эффективного лечения урологических и онкологических заболеваний, чем чаще и страдают мужчины», – отметила Тамара Курченко.
По ее словам, несмотря на то, что многие мужчины выглядят совершенно здоровыми и, вроде, регулярно следят за своим самочувствием, занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, на медосмотрах и в ходе диспансеризации узнают истинное состояние здоровья.
«Планируем, что обследование в рамках Дня здоровья мужчины будет рекомендовано пройти всем, кто относится к группе риска, тем, кто стал отмечать отклонения в здоровье, а также практически здоровым мужчинам старше 40 лет», – отметила заместитель директора департамента.
Еще один момент, который учтут при проведении Дня здоровья, – это время и день недели.
«Не исключено, что он будет специально проводиться в субботу, нерабочий день. Таким образом, пройти обследование смогут работающие жители края, которые не имеют возможности сделать это в будни», – сообщила Тамара Курченко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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