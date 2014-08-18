Япония заявила о возможности слива радиоактивных вод с разрушенной АЭС "Фукусима"
"Вести: Приморье". Интервью с Валентином Сергиенко, академиком, вице-президентом РАН, председателем ДВО РАН
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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