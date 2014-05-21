Мужчина в ссоре откусил нос бизнесмену

Злоумышленник откусил 30-летнему москвичу нос, что в результате повлекло неизгладимое обезображивание лица пострадавшего, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ren.tv

Отмечается, что все произошло накануне в ходе личной ссоры между оппонентами. Позже был задержан подозреваемый, которого изобличили в совершенном преступлении. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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