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Мужчина в ссоре откусил нос бизнесмену

Мужчина в ссоре откусил нос бизнесмену

Фото: beritasatu

Злоумышленник откусил 30-летнему москвичу нос, что в результате повлекло неизгладимое обезображивание лица пострадавшего, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ren.tv

Отмечается, что все произошло накануне в ходе личной ссоры между оппонентами. Позже был задержан подозреваемый, которого изобличили в совершенном преступлении. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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