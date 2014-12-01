Расстрел студентов. СК возбудил дело о халатности
По подозрению в халатности задержан сотрудник частной охранной организации, который стоял на входе учебного корпуса.
По предварительным данным, в корпусе образовательного учреждения, где произошла трагедия, отсутствовал рамочный металлодетектор, сообщили в СК. Это позволило Даниле Засорину пронести дробовик в учебное заведение, где он убил одного и ранил троих сокурсников.
Выяснилось, что в колледже отсутствовали даже ручные металлодетекторы. Руководство колледжа провело тендер на поставку их и турникетов лишь за неделю до стрельбы. Контракт на 774 тысячи рублей получила местная предпринимательница Станислава Семенюк. За эти деньги она должна была поставить восемь турникетов и пять ручных металлодетекторов. При этом договор с ЧОПом (для сотрудников которого и предназначались портативные детекторы) был заключён ещё в начале нынешнего года.
Контракт с ЧОПом «Сириус-А» колледж заключил в феврале 2019 года. На год услуги стоили 5,5 млн рублей, оплата труда одного охранника обходилась в 145 рублей в час.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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