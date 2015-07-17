Дорогие иномарки попали в массовое ДТП на трассе Де Фриз - Седанка

Тройное ДТП с участием двух джипов и грузовика произошло несколько минут назад на трассе Де Фриз - Седанка - Патрокл, не доезжая низководного моста на полосе движения в сторону Владивостока.

Как сообщает подписчик WhatsApp "Вести:Приморье", по неизвестным причинам грузовик врезался в заднюю часть "Тойота Ленд Крузер Прадо", а в сам грузовик на полному ходу влетел внедорожник "Инфинити". О пострадавших ничего неизвестно. Авария перегородила полторы полосы движения в сторону города. От места ДТП в сторону Де Фриза неминуемо "отрастает" автопробка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]