По "скайпу" начнут проверять меткость военных

Новую систему внедрят с 2020 года, но такие комплексы уже появились в Центральном и Западном округах страны.

Отмечается, что управлять войсками, контролировать и отдавать команды расчетам стрелков, артиллерии, ракетных комплексов и экипажей танков станет проще.

Аппаратура использует зашифрованный сигнал передачи данных. А связь поддерживается с помощью спутников и радиопередатчиков.

Видеоаппаратура создает многоступенчатую систему проверки со стороны штабов всех уровней, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Солдаты и офицеры теперь знают, что Большой брат наблюдает за ними, — прокомментировал эксперт.

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что подход новая программа дает возможность избежать искажений результатов учений, что в лучшую сторону скажется на боевой подготовке Вооруженных сил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]