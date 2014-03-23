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По "скайпу" начнут проверять меткость военных

По "скайпу" начнут проверять меткость военных

Фото: «Известия»

Новую систему внедрят с 2020 года, но такие комплексы уже появились в Центральном и Западном округах страны.

Отмечается, что управлять войсками, контролировать и отдавать команды расчетам стрелков, артиллерии, ракетных комплексов и экипажей танков станет проще.

Аппаратура использует зашифрованный сигнал передачи данных. А связь поддерживается с помощью спутников и радиопередатчиков.

Видеоаппаратура создает многоступенчатую систему проверки со стороны штабов всех уровней, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Солдаты и офицеры теперь знают, что Большой брат наблюдает за ними, — прокомментировал эксперт.

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что подход новая программа дает возможность избежать искажений результатов учений, что в лучшую сторону скажется на боевой подготовке Вооруженных сил.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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