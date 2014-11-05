В России запретят производство водки
Новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» не предусматривает использование данных добавок. Документ не предполагает включения элементов декора ни в этот напиток, ни в ликеро-водочные изделия, в которых позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты. Производители предложили Минфину скорректировать документ, сняв эти ограничения.
Отметим, действующий российский ГОСТ позволяет производителям использовать золотые и серебряные хлопья, пластинки, монеты, марки и другие мелкие предметы общей массой не более 3 г, а также специально подготовленные колосья и зерна.
Использование элементов декора дает возможность производить оригинальные напитки. Обычно выпуск водки с украшениями из сусального золота и серебра, монет и марок приурочен к различным юбилеям, такие напитки продаются в праздничной упаковке. Иностранные компании также используют этот маркетинговый ход.
«Водка в стране редко производится только из спирта и воды. Практически вся она изготовлена на основе пищевого сырья, в том числе нерастительного происхождения. В напитках часто используют незначительное количество сахара, настои производят из различных ингредиентов вплоть до молока», подчеркнул президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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