В России запретят производство водки

Новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» не предусматривает использование данных добавок. Документ не предполагает включения элементов декора ни в этот напиток, ни в ликеро-водочные изделия, в которых позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты. Производители предложили Минфину скорректировать документ, сняв эти ограничения.

Отметим, действующий российский ГОСТ позволяет производителям использовать золотые и серебряные хлопья, пластинки, монеты, марки и другие мелкие предметы общей массой не более 3 г, а также специально подготовленные колосья и зерна.

Использование элементов декора дает возможность производить оригинальные напитки. Обычно выпуск водки с украшениями из сусального золота и серебра, монет и марок приурочен к различным юбилеям, такие напитки продаются в праздничной упаковке. Иностранные компании также используют этот маркетинговый ход.

«Водка в стране редко производится только из спирта и воды. Практически вся она изготовлена на основе пищевого сырья, в том числе нерастительного происхождения. В напитках часто используют незначительное количество сахара, настои производят из различных ингредиентов вплоть до молока», подчеркнул президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]