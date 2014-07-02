Обладателей социальной карты «Приморец» становится больше

Более 70 человек уже стали обладателями социальной карты «Приморец». В Приморье начата выдача социальных карт, дающих возможность оплатить целый ряд товаров и услуг со скидками. С 2020 года на карту будут перечисляться и социальные выплаты.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]