100 фотографий из прошлого расскажут историю Приморья на выставке в "Мариинке"
В приморской "Мариинке" открылась историческая фотовыставка «Южно-Уссурийский край». Познакомиться с историей края на представленной экспозиции смогут гости театра до 12 декабря. По словам автора проекта – художника Владимира Трофимова, на выставке представлена лишь пятая часть коллекции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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