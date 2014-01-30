100 фотографий из прошлого расскажут историю Приморья на выставке в "Мариинке"

В приморской "Мариинке" открылась историческая фотовыставка «Южно-Уссурийский край». Познакомиться с историей края на представленной экспозиции смогут гости театра до 12 декабря. По словам автора проекта – художника Владимира Трофимова, на выставке представлена лишь пятая часть коллекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]