Депутаты Владивостока завершили рассмотрение проекта бюджета

Комитет по бюджету, налогам и финансам завершил рассмотрение проекта бюджета Владивостокского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В рамках рассмотрения проекта бюджета Владивостока депутаты подробно рассмотрели планируемые на 2020 год расходы на реализацию муниципальных программ.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]