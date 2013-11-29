Депутаты Владивостока завершили рассмотрение проекта бюджета
Комитет по бюджету, налогам и финансам завершил рассмотрение проекта бюджета Владивостокского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В рамках рассмотрения проекта бюджета Владивостока депутаты подробно рассмотрели планируемые на 2020 год расходы на реализацию муниципальных программ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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