В Анучино открылся дом милосердия





Дом милосердия построил руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения Арсеньевской епархии иеромонах Варсонофий (Рыжов) при поддержке благотворителей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Акула-Медиа.

На открытии присутствовали директор школы с. Анучино Мария Шульц, директор воскресной школы анучинского храма Ираида Блащук с учащимися школы и сестры из группы милосердия Арсеньевской епархии «Арс-милосердие».

Двухэтажный дом предназначен для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию (при необходимости — с детьми). Одновременно в доме смогут проживать около 10 человек. Также в это здание из храма будет перемещена трапезная.

В освободившихся в храме двух больших комнатах будут устроены классы для учащихся воскресной школы — на данный момент в ней учатся от 35 до 40 детей. В цоколе Дома милосердия будут организованы мастерская для мальчиков и пошивочная для девочек.

Впоследствии на этом уже участке планируется построить гараж для занятий с мальчиками по автоделу и ремонту велосипедов. Преподавать им будут опытные учителя.

Как рассказал отец Варсонофий порталу «Акула-Медиа»,

идея построить Дом милосердия возникла еще семь лет назад, но воплотиться смогла только в этом году: «Ещё когда учился в семинарии, приходилось постоянно встречаться с людьми, которые жили на улице, попали в трудную жизненную ситуацию. Мы помогали им продуктами, одеждой, но часто бывало так, что им просто негде было ночевать.

Когда приехал сюда и стал священником, то и здесь увидел подобную картину. Поэтому давно хотел построить этот Дом, и вот сегодня Господь это исполнил. И теперь есть возможность помочь таким людям. Это важно: ведь иногда человек может просто не выжить, если его нигде не приютить. А жизнь человека — неоценима», — подчеркнул священник.

Жительницы Дома получат здесь приют и питание. При необходимости можно организовать лечение, так как рядом находится больница с. Анучино. А в расположенном рядом МФЦ — восстановить документы, решить различные административные вопросы.

Время пребывания человека в Доме пока не ограничивается . Кому-то потребуется одна неделя для решения его проблем, кому-то — месяц, а кому-то и год. Всё зависит от ситуации.

«Многие люди говорят, что это чудо, что за полгода выстроилось двухэтажное здание. Вообще с этим домом связано много чудес. К примеру, совершенно случайно строительство началось 7 мая и закончилось 26 октября. В обе эти даты православные отмечают День памяти Иверской иконы Божией Матери», — отметил отец Варсонофий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]