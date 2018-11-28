Элитные немецкие сыры уничтожили в Уссурийске
Несколько десятков санкционных сыров обнаружили на продуктовой базе во Владивостоке. По закону они подлежат уничтожению, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по городу Владивостоку в ходе проведения проверки на оптовом складе в районе улицы Фадеева во Владивостоке выявлена санкционная продукция – сыры производства Германия, общим весом 33,6 килограммов.
В соответствии с действующим законодательством запрещенная к ввозу в страну продукция изъята из оборота и уничтожена путем сжигания должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на полигоне по уничтожению твердых бытовых отходов в городе Уссурийске сегодня, 15 ноября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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