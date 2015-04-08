Михаила Галина номинировали на премию полпреда «Звезда Дальнего Востока»
Оргкомитет общественно-политической премии "Звезда Дальнего Востока" рассмотрит предложение общественности выдвинуть на получение награды хозяина кота Виктора. Об этом сообщил ТАСС помощник вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева Тимур Чернышев, — передают «Вести: Приморье».
Михаил Галин помог привлечь внимание к региону благодаря необычному перелету из Москвы во Владивосток.
«Это, действительно, история про человечность, про то, что яркая история может привлечь внимание всех россиян к Дальнему Востоку и выйти за пределы округа, да и всей страны. Если неравнодушные граждане обратили на это внимание и хотят, чтобы премия расширила свой формат, то мы это предложение, безусловно, рассмотрим», - передают ТАСС слова Чернышева.
В то же время он обратил внимание на необходимость соблюдать правила. "Безусловно, это история не про то, что правила "Аэрофлота" и других компаний нужно нарушать. Это история про дружбу и про человечность", - отметил он.
Премией награждаются представители бизнеса, общественности и медиасферы, которые получили признание за вклад в развитие Дальнего Востока. Как уточнили в оргкомитете, предложение общественников будет представлено в полпредство, которое является организатором мероприятия.
Сейчас оргкомитет принимает заявки на соискание премии "Звезда Дальнего Востока" в 2019 году. III общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" пройдет в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" в декабре 2019 года. Организаторами премии выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Премию вручает вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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