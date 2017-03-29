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Вчера, 22:22
 

Синоптики назвали точное время резкого похолодания в Приморье

Синоптики назвали точное время резкого похолодания в Приморье

Сразу несколько прогностических центров сходятся во мнении, что во второй половине дня понедельника в Приморье резко похолодает. Впрочем уже воскресный вечер в регионе выдался морозным. И если на юге температура воздуха слабоотрицательная, то в центральных и северных районах ниже минус 10 градусов, сообщает "Вести: Приморье".

В ночь с воскресенья на понедельник недалеко от Приморья объединятся сразу два циклона. Это приведет к очень серьезному ухудшение погоды. Но при этом все также быстро закончится, как и начнется. Через 6 часов после объединения циклонов, мощный вихрь потеряет подпитку с юга и быстро ослабеет. По всем вариантам Приморью достанется больше всех. К тому же циклон будет быстро двигаться. То есть будет очень серьезное, но не продолжительное ухудшение погоды!

Сразу после ухода циклона на территорию края будет поступать очень холодный арктический воздух, а с учем резкого ветра охлаждающий эффект приведет к некомфортной погоде. Так во Владивостоке температура воздуха в ночь на вторник может опуститься до -8-10 градусов.  По прогнозам, немного теплее станет в среду, а во второй половине рабочей недели не исключены оттепели. 

Фото: Сергей Флоренцев, Уссурийск


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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