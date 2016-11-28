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Во вторник в Приморье похолодает, на дорогах сохранится гололедица

Во вторник в Приморье похолодает, на дорогах сохранится гололедица

Сегодня, 18 ноября, Приморье находится во власти активного южного циклона. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", почти на всей территории сохраняется сильный, местами очень сильный снег, на востоке в утренние часы местами с дождём. Наблюдаются гололёдные явления: гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица и снежный накат. В континентальной части края ветер 13–20 м/с, на побережье порывы достигали 26–31 м/с. Во второй половине дня в западных и южных районах осадки прекратятся. На севере и востоке края снег сохранится до конца дня.

Ближайшей ночью циклон уйдёт на Татарский пролив, край будет оставаться в тыловой части циклона, в отдельных районах сохранится небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица. С севера на край прорвётся холодный воздух, температурный фон как ночью так и днём понизится. Минимальная температура составит −8…−18 °C, максимальная, −4…−10 °C, на севере −11…−16 °C.

Во Владивостоке сегодня погода с переменной облачностью. Снег, начавшийся утром, закончился. Температура воздуха будет колебаться от −4 °C до −1 °C. Завтра в краевом центре переменная облачность, вечером с вероятностью 40% возможен слабый снег. На дорогах сохранится гололедица, снежный накат. Минимальная температура воздуха составит −8…−11 °C, максимальная −5…−8 °C.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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