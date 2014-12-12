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Сервис «Ростелеком Книги» открыл приморцам доступ к 150 тысячам книг библиотеки «ЛитРес»

Сервис «Ростелеком Книги» открыл приморцам доступ к 150 тысячам книг библиотеки «ЛитРес»

Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Жителям Приморского края стал доступен новый цифровой сервис «Ростелеком Книги». Проект реализуется совместно с онлайн-библиотекой «ЛитРес», лидером рынка лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Сервис позволяет получить доступ к 150 тысячам произведений мировой и отечественной литературы на условиях подписки или покупки по специальной цене.

В коллекции «Ростелеком Книги» мировые бестселлеры и актуальные новинки, которые можно читать онлайн на сайте «ЛитРес» или загружать в одноименное приложение. Пользователи сервиса могут искать книги по жанрам и тематическим подборкам, получать рекомендации экспертов и настраивать «Ростелеком Книги» под себя: выбирать удобный шрифт, цвет фона и яркость экрана.

«Сервис “Ростелеком Книги” решает знакомую многим проблему — отсутствие под рукой книги, когда нужно скоротать время в дороге или заняться самообразованием. Загрузив в приложение “ЛитРес” нужное произведение, можно читать его офлайн и не переживать из-за отсутствия интернета. Эта функция будет особенно полезна в перелете», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Оформить подписку на «Ростелеком Книги» можно в едином личном кабинете абонента «Ростелекома». Стоимость месячной базовой подписки — 199 рублей, что значительно выгоднее, чем приобретать книги по отдельности. Подписку также можно оформить на три, шесть или двенадцать месяцев. В этом случае ее стоимость составит, соответственно, 539, 999 и 1899 рублей. Для ознакомления с сервисом пользователям доступен бесплатный тестовый период на 14 дней. Кроме того, на покупку книг, которые не входят в базовую подписку, для клиентов компании действует скидка в 20 %.

Все подробности о платформе «Ростелеком Книги», подписках и акциях доступны на сайте https://primorye.rt.ru/books и по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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