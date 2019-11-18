"Все, что не успеет высохнуть, вечером превратится в лед" - о ситуации на дорогах Владивостока

Самые серьёзные сбои, вызванные циклоном во Владивостоке коснулись движения общественного автотранспорта. С утра график движения автобусов по многим маршрутам не выдерживался по расписанию. Александра Мостовая расскажет о том, какая обстановка в данный момент на дорогах Владивостока и чего нужно опасаться горожанам в вечернее время.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru