"Все, что не успеет высохнуть, вечером превратится в лед" - о ситуации на дорогах Владивостока
Самые серьёзные сбои, вызванные циклоном во Владивостоке коснулись движения общественного автотранспорта. С утра график движения автобусов по многим маршрутам не выдерживался по расписанию. Александра Мостовая расскажет о том, какая обстановка в данный момент на дорогах Владивостока и чего нужно опасаться горожанам в вечернее время.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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