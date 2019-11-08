Владелец «толстого кота» станет акционером «Аэрофлота»





Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

«Предложение стать акционером "Аэрофлота" поступило от одной из компаний, и я решил его принять», — рассказал Галин РИА Новости.

Собеседник агентства также отметил, что Виктор немного устал от внимания. Однако, по мнению Галина, вся шумиха вокруг этой истории может «вырасти» до решения важных вопросов, поскольку «в стране есть много архаичных законов и правил, которые должны улучшаться».

«У нас существует практика крупных организаций-монополистов, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы улучшать свой сервис… <...> В 2017 году регулятором были отменены правила, общие для всех перевозчиков (по провозу до восьми килограммов. — Прим. ред.). Авиаперевозчики получили право установить свои нормы. Например, UTair, потому что находился на сложном для него конкурентном рынке, — они сделали десять килограммов провоза. То есть этот вес в десять килограммов (который был у Виктора вместе с переноской. — Прим. ред.) возможен, это безопасно и удовлетворяет всем правилам», — сказал молодой человек.

В начале ноября Михаил Галин рассказал в фейсбуке, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора, который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж.

Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.

Хозяин кота Виктора предложил авиакомпании изящный способ выкрутиться из этой ситуации - пожертвовал свои мили в благотворительный фонд. Ответа от перевозчиков пока не поступило.

Ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, кто, по версии Артемия Лебедева, главный виновник этого скандала и почему толстого кота Виктора не приняли в коммунисты

Также показывали подборку мемов, заполонивших сеть в связи с этой историей. И публиковали материал о том, как история с котом подмочила репутацию «Аэрофлота»





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]