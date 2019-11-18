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Истребитель едва не срезал крыши домов во Владивостоке? (видео)

Истребитель едва не срезал крыши домов во Владивостоке? (видео)

В интернете появилось видео истребителя Су-35С, который с ревом проносится над домами на рекордно низкой высоте. Утверждает популярное издание utro.ru со ссылкой на публикацию пользователь Instagram sergei.milvit, сообщают "Вести:Приморье".

По данным автора поста, действие происходит на улице Хабаровской во Владивостоке, а "пошалить" решил один из пилотов 22-го Гвардейского Красного Знамени истребительного полка ВВС России, который базируется на аэродроме Угловое. Местные жители перепугались, а некоторые даже подумали, что началась война.

Впрочем, некоторые СМИ предположили, что видео – это фейк и монтаж, так как других свидетельств настолько низкого полета "Фланкера" не было.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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