Олег Кожемяко дал первое в этом году большое интервью ГТРК «Владивосток». Специально к этой встрече редакция «Вести: Приморье» собрала множество вопросов, которые беспокоят наших земляков.

В Instagram и Whatsapp программы только за один день поступило более 100 вопросов. Чаще всего приморцы хотят рассказать губернатору про кадровый дефицит в больницах, спросить про строительство школ и состояние экологии. Львинная доля вопросов — дороги.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мне самому приходилось ездить по этим дорогам, и организовывать работу в ночную смену. Сразу были выявлены и ошибки — в организации работ. Да и городские службы тоже приобретали первый опыт».

Еще одна проблема, выраженная в вопросах - долевое строительство. Некоторые приморцы не могут дождаться новоселья более 10 лет. По каждому долгострою составлена дорожная карта. И дело двигается. До конца года почти 300 семей отпразднуют новоселье. Дальше больше.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «На следующий год по 10 домам ведется работа. Надеюсь, что и Снеговая падь, и «Лесной квартал», и Грибоедова будут сданы. Порядка тысячи семей в следующем году должны получить ключи от квартир».

В студии «Вестей: Приморье» губернатор объявил о социальной политике, на которую сможем рассчитывать в 2020-ом. В регионе появится одноразовая ощутимая доплата к пенсии, 1000 путёвок для отдыха в санаториях раздадут пожилым. А молодые врачи, фельдшеры и педагоги смогут рассчитывать на солидные подъемные. Деньги на это уже заложены в бюджете.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы же видим как живут люди И в зравоохранении, и в образовании. В нашей поддержке нуждаются люди старшего поколения, многодетные семьи. Ну, как не обращать на это внимание. Это и есть задача власти».

Почти 600 сирот Приморья получили квартиры в этом году. В 2,5 раза больше, чем в прошлом. И если эта проблема решается, то вот со строительством школ в Черниговке и Уссурийске затянули. Мест не хватает. Об этом Олег Кожемяко говорил детально и подробно. Впрочем, как и о нацпроектах, о паводках и дамбах, о программе «1000 дворов». А еще губернатор рассказал о прибавлении в четвероногом семействе. Большое интервью с губернатором смотрите здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]