Подросткам разрешат сесть за руль

ГИБДД выступило с инициативой о возможности получения 17-летними подросткам водительских прав. Однако, в первый год вождения их должен сопровождать взрослый, сообщают "Вести: Приморье".

Отметим, сейчас в России молодежь может проходить курсы по вождению, но получить право на управление транспортным средством наступает только с 18 лет. Опыт разных стран показывает, что такой подход к получению подростком права вождения в сопровождении взрослых не ведет к аварийным ситуациям.

В случае ДТП ответственность будут нести и подросток, и совершеннолетний пассажир, - пояснил ura.ru партнер аналитического агентства «Автостат» и автообозреватель «Вести FM» Игорь Моржаретто.

Автоэксперты уточняют, что совершеннолетний пассажир будет больше переживать за того, кто находится за рулем, не позволяя нарушать правила вождения.

Ранее в ГИБДД заявили, выдавать права можно будет, если несовершеннолетние пройдут расширенный курс обучения вождению.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]