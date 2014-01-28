Подросткам разрешат сесть за руль
ГИБДД выступило с инициативой о возможности получения 17-летними подросткам водительских прав. Однако, в первый год вождения их должен сопровождать взрослый, сообщают "Вести: Приморье".
Отметим, сейчас в России молодежь может проходить курсы по вождению, но получить право на управление транспортным средством наступает только с 18 лет. Опыт разных стран показывает, что такой подход к получению подростком права вождения в сопровождении взрослых не ведет к аварийным ситуациям.
В случае ДТП ответственность будут нести и подросток, и совершеннолетний пассажир, - пояснил ura.ru партнер аналитического агентства «Автостат» и автообозреватель «Вести FM» Игорь Моржаретто.
Автоэксперты уточняют, что совершеннолетний пассажир будет больше переживать за того, кто находится за рулем, не позволяя нарушать правила вождения.
Ранее в ГИБДД заявили, выдавать права можно будет, если несовершеннолетние пройдут расширенный курс обучения вождению.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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