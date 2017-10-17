Подорожало все: Примстат опубликовал неутешительную динамику цен на продукты





Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, в конце октября составила, в среднем по краю, 5437.1 рубля и возросла на 4.6% по сравнению с декабрем предыдущего года, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Примстат.

За прошедшие десять месяцев цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1.1%. Cвежие помидоры и огурцы с начала года подешевели на 16.2% и 22.6%, соответственно. В то же время подорожали картофель, свекла столовая, лук репчатый, чеснок на 3.3-13.9%. Из фруктов заметный рост цен отмечен на бананы, виноград, груши, яблоки на 8.3-14.1%.

В целом цены на мясо и птицу за десять месяцев выросли на 0.5%, из них на мясной фарш, говядину бескостную, пельмени, манты, равиоли возросли на 3-3.5%, на мясо индейки – на 5.2%; в то же время цены на кур охлажденных и мороженых, печень говяжью – снизились (на 1.5% и 6.7%, соответственно). Консервы мясные, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, колбасы вареные, продукты из мяса и птицы копченые, подорожали на 2.8-4.6%.

Молочная продукция в целом подорожала на 4.5%, из нее сметана, йогурт, творог жирный, сгущенное молоко с сахаром, молоко питьевое цельное стерилизованное – на 4.8-9.1%.

Цены на рыбопродукты в целом увеличились на 4.5%, из них филе сельди, соленая сельдь, рыба соленая, маринованная, копченая, филе рыбное, рыба мороженная разделанная (кроме лососевых пород), рыба мороженая неразделанная подорожали на 3.8-13.7%. Снижение цен наблюдалось на рыбу живую и охлажденную, креветки мороженые неразделанные, кальмары мороженые на 0.5-9.2%.

Хлеб и хлебобулочные изделия в целом стали дороже на 6.3%, мука пшеничная – на 5.9%. На 4.9-6.1% подорожали булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, бараночные изделия, на 7.1-7.4% – хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-2 сортов, хлопья из злаков (сухие завтраки), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной. В группе крупа и бобовые выросли цены на горох и фасоль, крупу овсяную и перловую, крупу манную, гречневую-ядрицу и пшено (на 6.6-25.3%).

Из остальных наблюдаемых продуктов питания на 4.2-10.1% подорожали шоколадные конфеты, майонез, пряники, какао, сыры, сухие супы в пакетах, соки фруктовые, соль поваренная пищевая. Цены на сахар с начала года снизились на 19.9%.

Алкогольные напитки в среднем подорожали на 2.5%, безалкогольные напитки – на 4.6%, мороженое – на 4.8%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]