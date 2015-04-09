Новости Общество Культура

Сегодня, 01:19
 

Следственный комитет запустил Эстафету добрых дел к годовщине Победы

Следственный комитет запустил Эстафету добрых дел к годовщине Победы

Фото: СК ПК


На территории 155-й отдельной бригады морской батареи Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялась   передача символа Всероссийской патриотической молодежной Эстафеты добрых дел Следственного комитета Российской Федерации, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — сообщают «Вести: Приморье».

Как сообщили в управлении СК по Приморскому краю, Эстафета добрых дел названа «молодежной» не случайно. Большую роль в общем деле Победы сыграли приморские дети. «Юнги огненных рейсов»  добровольцами   отправлялись в опасные морские рейсы в рамках программы ленд-лиза, которые  не случайно назвали «огненными». Можно привести немало примеров, когда 12-14-летние мальчишки-юнги проявляли настоящий героизм. Люди подвергались большому риску, во время войны Дальневосточное морское пароходство потеряло 25 теплоходов, перевозивших продукты питания, автомобили, танки, вагоны и прочее стратегически важное для Советской армии  оборудование и боеприпасы.

Сегодня приморцы  подключились к акции по оказанию помощи со стороны сотрудников и подопечных Следственного комитета России ветеранам ВОВ и их семьям, а также тем, кто нуждается в поддержке и заботе.  

В мероприятии приняли участие представители центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, губернатор Приморского края, представители ЗАКСа, сотрудники следственного управления и  военного следственного управления по Тихоокеанскому флоту,  юнармейцы, курсанты Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского,  воспитанники подшефного Центра содействия семейному устройству города Большой Камень, представители общественности и ветеранских организаций.

Под марш оркестра юнармейцы передали Знамя Эстафеты курсантам Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского.

Отметим, что Приморский край внес весомый вклад в общее дело Победы в Великой Отечественной войне: 200 тысяч приморцев бились на всех фронтах, каждая восьмая пуля тех времен была отлита из свинца, добытого в Приморье. Война за свободу и независимость своей страны, священная битва с бесчеловечным фашистским режимом, к тому времени поработившим половину Европы, стала для приморцев делом не только долга, но и чести.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря