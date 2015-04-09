Следственный комитет запустил Эстафету добрых дел к годовщине Победы





На территории 155-й отдельной бригады морской батареи Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялась передача символа Всероссийской патриотической молодежной Эстафеты добрых дел Следственного комитета Российской Федерации, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — сообщают «Вести: Приморье».

Как сообщили в управлении СК по Приморскому краю, Эстафета добрых дел названа «молодежной» не случайно. Большую роль в общем деле Победы сыграли приморские дети. «Юнги огненных рейсов» добровольцами отправлялись в опасные морские рейсы в рамках программы ленд-лиза, которые не случайно назвали «огненными». Можно привести немало примеров, когда 12-14-летние мальчишки-юнги проявляли настоящий героизм. Люди подвергались большому риску, во время войны Дальневосточное морское пароходство потеряло 25 теплоходов, перевозивших продукты питания, автомобили, танки, вагоны и прочее стратегически важное для Советской армии оборудование и боеприпасы.

Сегодня приморцы подключились к акции по оказанию помощи со стороны сотрудников и подопечных Следственного комитета России ветеранам ВОВ и их семьям, а также тем, кто нуждается в поддержке и заботе.

В мероприятии приняли участие представители центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, губернатор Приморского края, представители ЗАКСа, сотрудники следственного управления и военного следственного управления по Тихоокеанскому флоту, юнармейцы, курсанты Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского, воспитанники подшефного Центра содействия семейному устройству города Большой Камень, представители общественности и ветеранских организаций.

Под марш оркестра юнармейцы передали Знамя Эстафеты курсантам Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского.

Отметим, что Приморский край внес весомый вклад в общее дело Победы в Великой Отечественной войне: 200 тысяч приморцев бились на всех фронтах, каждая восьмая пуля тех времен была отлита из свинца, добытого в Приморье. Война за свободу и независимость своей страны, священная битва с бесчеловечным фашистским режимом, к тому времени поработившим половину Европы, стала для приморцев делом не только долга, но и чести.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]