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Управляющая компания Владивостока решила утеплять перемерзающие трубы фуфайками

Управляющая компания Владивостока решила утеплять перемерзающие трубы фуфайками

Жители дома по ул. Баляева, 58 во Владивостоке рассказали о странном способе, который используют сотрудники управляющей компании Ленинского района города, чтобы утеплить перемерзающие трубы холодного водоснабжения.

Местные жители, которые регулярно страдают от отсутствия воды в квартире, из-за того, что вода в трубах превращается зимой в лед, предположили, что инженеры и сантехники управляющей компании никогда не слышали о современных теплоизоляционных материалах.

Вместо того, чтобы изолировать трубу от морозного воздуха пенополиуретаном, пенопластом, или элементарной стекловатой, они используют для этого обычную старую одежду - фуфайки.

Судя по фото, сантехники решают проблему перемерзающих труб так: они просто оборачивают трубу обычной стеганной ватной курткой. Разумеется, такой способ изоляции не приводит к желаемым результатам. Сегодня во Владивостока минус 6 градусов, а жители двухэтажного дома по Баляева остались без воды. Говорят, капитальный ремонт в их доме запланирован лишь на 2040 -й год. А зима, между тем, только началась.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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