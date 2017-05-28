Крупная авария оставила значительную часть Владивостока без воды

Вечером 20 ноября значительная часть Владивостока останется без холодной воды, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.

Город: Владивосток

Дата начала: 20.11.2019 - 23:00

Дата окончания: 21.11.2019 - 06:00

Причина отключения: 20-21.11.2019 г. Аварийные ремонтные работы

Адреса:

100 лет Владивостока, 145, 145а, 147, 149, 151, 153, 153а, 155, 159/1, 159а, 161а. Байдукова, 4, 4а, 4б, 6. Белякова, 5а, 7а. Енисейская, 1-11, 2-10, 28а, 28б, 30, 32, 55. Каспийская, 1-15. Кирова, 5-49, 14-70, 77, 77а, 93, 95, 101, 103, 105, 112, 116. Магнитогорская, 3-27, 4-28. Обручева, 1, 4, 5, 6, 8, 11. Пархоменко. Русская, 11а, 15, 17, 17а, 19а. Сибирская. Чапаева, 1в, 2-26. Чкалова, 5, 6-30, 11, 11б, 15, 17, 30/1, 30/2, 30/3.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]