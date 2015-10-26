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Во Владивостоке в районе цирка наблюдается концентрация сил и средств "силовиков"

Во Владивостоке в районе цирка наблюдается концентрация сил и средств "силовиков"

Национальный антитеррористический комитет сообщает, что сегодня, 21 ноября, во Владивостоке в районе здания цирка на улице Светланской проводится тренировка антитеррористических сил и средств. В связи с этим, в этом районе наблюдается скопление техники и личного состава правоохранительных органов.

НАК просит граждан сохранять спокойствие и выполнять все законные требования представителей правоохранительных органов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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