Во Владивостоке в районе цирка наблюдается концентрация сил и средств "силовиков"
Национальный антитеррористический комитет сообщает, что сегодня, 21 ноября, во Владивостоке в районе здания цирка на улице Светланской проводится тренировка антитеррористических сил и средств. В связи с этим, в этом районе наблюдается скопление техники и личного состава правоохранительных органов.
НАК просит граждан сохранять спокойствие и выполнять все законные требования представителей правоохранительных органов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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