Не дольше 10 минут в очереди: у "Почты России" новые требования

Ожидание клиентов в отделениях «Почты России» не должно превышать 10 минут. О новых стандартах работы ведомства рассказали на заседании межведомственного совета по защите прав потребителей под руководством вице-губернатора Приморского края Александра Костенко, — сообщают «Вести: Приморья» со ссылкой на АПК.

Один из вопросов заседания касался обеспечения граждан услугами почтовой связи надлежащего качества. По словам директора управления Федеральной почтовой службы Приморского края Сергея Калитина, сейчас главная задача – снизить время ожидания в отделениях почтовой связи, перейдя на стандарт 10/10.

«В отделениях с системой управления электронной очередью не более 10% клиентов должны ждать более 10 минут. В прошлом году этот стандарт был 20/30, но мы ужесточили требования», – подчеркнул он.

Сергей Калитин отметил, что значительно сократить время ожидания в очередях позволила электронная подпись. Получить ее можно зарегистрировавшись в системе «Почты России» .

«Более 300 тысяч жителей края зарегистрировались в этой системе. Сейчас 84% всех отправлений выдается с электронной подписью. Не нужно заполнять пресловутую форму 22 – на мобильный телефон приходит push-уведомление. Таким образом, процесс выдачи почтового отправления сократился до 10 секунд», – добавил директор управления.

Также в каждом третьем отделение открыты окна по предоставлению банковских услуг «Почта банк». Практически каждое место оператора оборудовано платежным терминалом для безналичного расчета.

«Клиенты могут оплатить почтовые услуги, внести и снять денежные средства с пластиковых карт. Это удобно в населенных пунктах, где отсутствуют банкоматы», – сказал Сергей Калитин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]