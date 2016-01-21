Майнера, спалившего 7 элитных квартир, будут судить в Артеме
Следственным отделом ОМВД России по городу Артему Приморского края окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению владельца фермы для майнинга криптовалюты в уничтожении имущества граждан, а также общедомового имущества на сумму около 53 миллионов рублей, — сообщила «Вестям: Приморье» помощник министра МВД Ирина Волк.
В феврале прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение о пожаре в доме на улице Кооперативной. Огнем уничтожены и повреждены квартиры жильцов, а также крыша жилого помещения.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 168 УК РФ.
«В ходе предварительного следствия установлено, что местный житель в чердачном помещении, прилегающем к его квартире, произвел незаконную перепланировку. Там он установил майнинг-ферму. Для обеспечения работы установки обвиняемый подключил ее не менее чем к 15 блокам питания. В результате многочасовой непрерывной работы фермы для майнинга криптовалюты произошло короткое замыкание, которое привело к пожару на чердаке. Впоследствии огонь распространился на жилые помещения и крышу дома», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обнаружив возгорание, злоумышленник скрылся, не сообщив о произошедшем в экстренные службы.
В результате противоправных действий фигуранта огнем полностью уничтожены семь квартир общей стоимостью около 30 миллионов рублей и повреждено общедомовое имущество на сумму более 23 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.
«Вести: Приморье» ранее сообщали о том, как артемовские погорельцы объединились после обрушившегося на них горя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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