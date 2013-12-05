Материнский капитал можно получить повторно
В Госдуму внесли законопроект о выплате материнского капитала женщинам за четвертого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на RNS
«Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» разработан в целях совершенствования законодательства РФ о дополнительных мерах государственной поддержки в части установления права повторного получения материнского (семейного) капитала, в случае рождения (усыновления) четвертого ребенка», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно документу, такая мера «призвана стимулировать создание многодетных семей, в которых количество рожденных (усыновленных) детей не менее четырех, а также позволит эффективнее реализовывать заявленную в преамбуле настоящего Федерального закона цель по созданию условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь».
Отметим, право на получение маткапитала есть у женщин, родивших или усыновивших второго или последующего ребенка с 1 января 2007 года. Средства выдаются семье только на одного ребенка. Также этим правом пользуются мужчины – единственные усыновители второго или последующих детей с 1 января 2007 года.
Сертификат на маткапитал выдается один раз. Полученные деньги семья может потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование накопительной части пенсии матери или реабилитацию и социальную адаптацию детей-инвалидов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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