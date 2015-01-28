Какой будет пенсия через шесть лет

Нынешний год стал значимым для сферы государственного пенсионного обеспечения. В январе вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста, и в том же месяце Пенсионный фонд России (ПФР) провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%. В итоге выплаты в адрес 31 млн неработающих российских пенсионеров, (а также инвалидов и лиц, потерявших кормильца) выросли в среднем на тысячу рублей в месяц, а среднегодовой размер страховой пенсии по старости — до 15,5 тысячи рублей.

В 2020 году пенсия будет проиндексирована на 6,6%, до 16,4 тысячи рублей, сообщил глава ПФР Антон Дроздов на недавнем заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Речь идет о закрепленном в Федеральном законе и рассчитанном на несколько лет вперед порядке индексаций.

Напомним, право на страховую пенсию имеют те граждане, которые, во-первых, достигли пенсионного возраста, во-вторых, заработали определенный трудовой стаж (не менее десяти лет), в-третьих, набрали необходимое количество индивидуальных пенсионных баллов.

То, что сейчас декларирует глава ПФР, — это настоящий прорыв. Потому что в предыдущие годы пенсии росли не такими существенными темпами. По данным фонда в 2016-м увеличение составило 399 рублей, в 2017-м — 524, в 2018-м — 481 рубль.

«Индексация на 7,05% в 2019-м — это почти вдвое выше нынешнего уровня инфляции в 4%, — говорит заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Текущая индексация задает высокую финансовую планку для будущих пенсий, и в то же время население психологически привыкает к таким цифрам. Однако следует учесть, что порядок индексаций сверстан исходя из прогноза Минэкономразвития, в соответствии с которым после 2021 года рост ВВП составит 3%. При благоприятных обстоятельствах этот прогноз может сбыться.

Горлин не сомневается, что к 2024 году размер средней пенсии достигнет 20 тысяч рублей, как и предусмотрено Кабинетом министров.

«Основная задача ежегодной индексации пенсий — компенсировать потери от инфляции, — говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]