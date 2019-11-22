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Житель Приморья убил своего приятеля за разбитый унитаз

Житель Приморья убил своего приятеля за разбитый унитаз

Фото: sanktpeterburg.bezformata.com

47-летний житель Приморья обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 5 сентября 2019 года в квартире дома на улице Ломоносова в пгт. Ярославский Хорольского района группа людей распивала спиртные напитки. Хозяин жилища уже лег спать, как друг услышал шум в ванной комнате. Он прошел посмотреть. Оказалось, что один из участников застолья, не удержавшись на ногах, упал и разбил сантехнику.  Разъяренный обвиняемый взял нож и нанес им два удара в область бедра потерпевшего. В результате полученного ранения 45-летний потерпевший скончался от острой кровопотери.

Следствием собрана достаточная доказательственная база,  в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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