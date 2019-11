WhatsApp стал наиболее опасным для пользователей

Самый популярный и распространенный в мире мессенджер WhatsApp в последние месяцы стал одним из наиболее опасных для пользователей приложений, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Lenta.ru

Эксперты не впервые обвиняют сервис в продаже данных и нарушении тайны переписки, однако 2019 год стал для WhatsApp особенно скандальным. Неизвестные преступники, завладев программой для силовиков и разведчиков, шпионили за юзерами, прослушивали их беседы, читали переписку и даже включали прямые видеотрансляции из жизни жертв.

За проблемами WhatsApp пристально следит создатель мессенджера-конкурента Telegram Павел Дуров. Спустя два дня после того, как стало известно, что 1,5 миллиарда пользователей WhatsApp оказались в опасности, бизнесмен выступил с колонкой «Почему WhatsApp никогда не будет безопасным» (Why WhatsApp Will Never Be Secure). По мнению Дурова, администрация сервиса умышленно делает мессенджер уязвимым, чтобы представители власти и спецслужб могли получить доступ к переписке и звонкам пользователей. Он упрекнул в лицемерии и жадности корпорацию Facebook, которая готова пожертвовать клиентами ради своего благоденствия. «Каждый раз, когда WhatsApp приходится исправлять критическую уязвимость в своем приложении, на ее месте появляется новая. Все их проблемы с безопасностью хорошо подходят для слежки, они выглядят и работают как бэкдоры», — резюмировал Дуров.

20 ноября Дуров призвал всех пользователей WhatsApp удалить приложение. Он назвал сервис «троянским конем», который не только не защищает рядовых пользователей, но и позволяет следить за их деятельностью вне приложения.

Высказывания Дурова вызвали широкий резонанс. Представители российского бизнеса и Минкомсвязи заявили, что создатель Telegram просто злится на конкурента, который отнимает у него аудиторию. При этом один из экспертов заметил, что проблемы WhatsApp могут быть связаны с его широкой аудиторией, так как хакеры скорее обратят внимание на более крупный по охвату продукт. Однако большинство пользователей WhatsApp чаще всего не задумываются о рисках, которые несет им приложение, так как исходят в первую очередь из его распространенности и привычки пользоваться мессенджером. Именно поэтому борьба разработчиков сервиса с уязвимостями скорее всего будет продолжаться.

