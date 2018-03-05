Старородящие? Средний возраст материнства в крае увеличился до  28,5 лет





Приморские женщины предпочитают становиться мамами ближе к 30, — об этом сообщил Примстат, в преддверии Дня матери публикуя «женскую» статистику, — передают «Вести: Приморье».

В Приморском крае на начало 2019 года проживало 992.5 тыс. женщин (52% численности населения края), из них 445.1 тыс. (45%) – в репродуктивном возрасте (15-49 лет).

В 2018 году в Приморском крае родилось 20 тыс. детей (на 4.7% меньше, чем в 2017). За последние 10 лет структура рождения детей по возрасту матери значительно изменилась. Сейчас девушки все больше настроены на карьеру и стараются самореализоваться до рождения первого ребенка. Поэтому доля детей родившихся у женщин до 25 лет снизилась с 38 до 21%, одновременно увеличилась доля детей, рожденных женщинами в возрасте от 25 до 35 лет (с 52 до 60%) и старше 35 лет (с 10 до 18%).

Результатом изменения возрастного распределения рождаемости стало повышение среднего возраста матери при рождении ребёнка. Средний возраст материнства в Приморском крае в 2018 году составил 28.5 года и увеличился за последние 10 лет на 1.3 года или на 4.8%.

Повторные рождения в основном приходятся на женщин старше 25 лет. В 2018 году доля повторных рождений составила 60% всех родившихся малышей (2009 – 46%).

В Приморье в 2018 году родились 229 двоен и 8 троен (2017 – 241 двойня, 10 троен, 1 пятерня).

Из общего числа рожденных в 2018 году 195 детей (2017 – 212) рождены несовершеннолетними (до 18 лет) матерями.

В Приморском крае уменьшается число абортов за счет предупреждения нежеланных беременностей современными методами контрацепции. В 2018 году было сделано 9.6 тыс. абортов, что в 2 раза меньше чем 10 лет назад.

Большинство мамочек предпочитают возвращаться на рабочее место после достижения ребенком полутора лет. Выход женщин на рынок труда тесно связан с возможностью отдать ребенка в детский сад и ясельные группы. По результатам обследования населения в составе рабочей силы Приморского края в 2018 году женщины составляли 47%. Женщины в возрасте от 20 до 49 лет, имеющие детей до 18 лет, составляли около 35% или 170.8 тыс. человек, из них 67.3 тыс. – это женщины имеющие детей дошкольного возраста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]