Москвичи  «селфятся» с животными Приморского края прямо в метро





Пользователи социальных сетей активно делятся впечатлениями о недавно появившемся в московской подземке «Дальневосточном экспрессе». Любимцем пассажиров метрополитена ожидаемо стали различные дальневосточные животные семейства кошачьих, — сообщили «Вестям: Приморье» в АПК.

Самыми популярными для фото животными стали леопард из вагона Приморского края, тигр из вагона Амурской области, снежный барс в вагоне Бурятии. Наибольшую популярность набрал дикий степной кот манул, портрет которого украшает вагон Забайкальского края.

«Манул топовый», – пишет пользователь Василий Гришин, прикладывая фотографию вагона. «Недоумение манула с борта «Дальневосточного экспресса» легко понять. С этими папарацци рабочую сторону лица не подстроишь, ретушью не воспользуешься...» – шутят пользователи в аккаунте «Московский транспорт».

Отметим, что вагон Забайкалье, который украшает портрет дикого кота манула, наравне с вагоном Бурятии – самые загруженные в «Дальневосточном экспрессе». Их популярность объясняется в первую очередь тем, что расположены эти вагоны в центре состава, а на станциях Кольцевой линии, по которой курсирует поезд, большинство переходов на смежные станции находятся ближе к центру платформы. Пассажиры это знают и стремятся в центральные вагоны поезда.

В свою очередь, в вагонах Камчатки и Приморского края свободное место для пассажира найдется даже в час пик. Это головные вагоны, которые пассажиры метрополитена заполняют с меньшей охотой – они наиболее удалены от выходов со станции и переходах на смежные платформы. В то же время именно в головных вагонах расположены две селфи-зоны – сфотографироваться можно с дальневосточным леопардом в Приморье или с упряжкой собак хаски в Камчатке.

Между пассажирами объявлен конкурс селфи: объявления в поезде призывают публиковать фотографии в социальных сетях с хештегом #дальневосточныйэкспресс.

Кстати, каждый день «Дальневосточный экспресс» перевозит около 17 тысяч человек. За две недели на поезде проехали уже 238 тысяч человек – для сравнения это почти все население Комсомольска-на-Амуре.

«Дальневосточный экспресс» выпускают на Кольцевую линию московского метро уже третий год подряд. Поезд состоит из пяти вагонов, в каждом из которых – по 2 секции. Они посвящены одиннадцати регионам Дальнего Востока: от Сахалина до Бурятии. «Дальневосточный экспресс» будет курсировать полгода – до 30 апреля 2020 года. За это время он расскажет почти 3 миллионам пассажиров о достопримечательностях, истории и уникальной природе Дальнего Востока. Пассажиры метро могут увидеть знаменитую Долину гейзеров, остров Русский и Курильские острова, северное сияние, горные реки, мыс Дежнева и камчатского краба – все, чем славится самый восточный край России.

Снаружи поезд украшен яркими фотоколлажами, внутри на стенах вагонов размещены исторические факты, заметки о знаковых местах, информация о крупных инвестиционных проектах, образовании, действующих вакансиях и работе на Дальнем Востоке. В каждой секции представлена зона, рассказывающая о программе «Дальневосточный гектар».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]