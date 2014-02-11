Сергей Шойгу вручил губернатору Приморья кубок за взаимодействие с Минобороны

Глава российского военного ведомства вручил награды за взаимодействие с Минобороны. В числе награжденных оказался и губернатор Приморья Олег Кожемяко, — сообщают «Вести: Приморье» по информации департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и заместителя директора ФСО Владимира Белановского за интенсивную работу по обмену информацией с Минобороны в 2019 году.

Аналогичный почетный кубок «за первое место по итогам совместной работы в системе межведомственного информационного взаимодействия», но за работу в течение последних пяти лет, получили заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Владимир Белановский также получил медаль Минобороны «За укрепление боевого содружества». Этой же награды удостоены начальник Главного штаба войск Национальной гвардии России Сергей Ченчик и заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Помимо этого, глава военного ведомства вручил медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» гендиректору РЖД Олегу Белозерову, замминистра иностранных дел Вершинину, уполномоченному по правам ребенка при Президенте России Анне Кузнецовой, министрам транспорта и здравоохранения Евгению Дитриху и Веронике Скворцовой и губернаторам Московской, Тульской и Кемеровской областей, республик Тыва и Татарстан, Приморского края, Чукотского автономного округа.

Фото с министром обороны Олег Кожемяко выложил в свой инстаграм, подписав следующим образом: «Приморье вошло в семерку лучших регионов по взаимодействию с Минобороны. Наш вклад сегодня отметили Почетным кубком».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]